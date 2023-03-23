一名女腳踏車騎士竟邊滑手機拿飲料，還無視紅燈闖過去，直接遭橫向機車撞倒。

這騎法也太猛學不來！1名腳踏車女騎士行經台南市東區裕學路上，她竟然一手拿飲料，一手滑手機，見前方路口所有車輛都在停紅燈也無視，竟然直接闖過去，豈料，慘遭橫向要闖黃燈的騎士側面撞擊倒地，手機、飲料都噴飛出去；網友一看直搖頭「有些腳踏車就是散發出一種『我不是汽車機車，不需要受到紅綠燈約束』的感覺」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段51秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台南市東區裕學路上，從影片中可見，有名騎著腳踏車的女子「雙手很忙」，左手拿著飲料杯，右手滑著手機，然而，前方路口紅燈亮起，所有機車與汽車皆停下來等待紅燈，沒想到該女竟然繞過車陣，直接闖紅燈，下秒卻慘被橫向車道要搶黃燈的機車騎士從側邊撞上，整個人跌落地上，飲料、手機也噴飛。

影片一出，網友紛紛留言表示「有些腳踏車就是散發出一種『我不是汽車機車，不需要受到紅綠燈約束』的感覺，闖紅燈各種斜切」、「紅燈自己的、綠燈大家的」、「這騎法也太猛，學不來」、「哇，就在我家附近呢，那個紅綠燈真的一堆人沒在看，每次綠燈要過都搞的好像我是闖紅燈的一樣」、「居然是台南我要記清楚她的長相，以後看到她離遠點」。