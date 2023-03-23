經濟部23日公布最新工業生產統計，2月工業生產指數為106.78、年減8.68％、寫下連六黑；製造業生產指數108.27，年減9.15％，雖上年同月適逢農曆春節 比較基數偏低，但因全球景氣低迷，終端產品需求疲弱，加上產業鏈持續進行庫存調整，致生產下滑；累計1至2月較上年同期減少16.00％。

在資訊電子產業方面，累計1至2月電子零組件業年減19.60％，主因消 費性電子產品需求疲弱，加上半導體供應鏈進行庫存調整所致。電腦 電子產品及光學製品業年減1.17％，主因全球景氣走弱，終端產品需求 不振，惟伺服器、網通設備、筆電等產品受惠今年缺料狀況緩解、雲 端資料服務需求續增而提升產量，抵銷部分減幅。

傳統產業中，因下游產業需求減少，產業鏈持續調整庫存，加上業者安排檢修而減產，致化學原材料業、基本金屬業分別年減20.46％及15.77％;機械設備業年減20.59％，主因景氣降溫，設備投資意願下滑，加以客戶去化庫存而減單，惟半導體生產設備受惠國際科技大廠擴廠動能延續而增產，抵銷部分減幅;汽車及其零件業年減2.33％，主因電動小型轎車因上年同期新車買氣熱絡基期較高，加以歐美汽車零件客戶庫存仍高而減單，惟車用晶片短缺問題緩解，以及多家廠商新車款上市挹注而增產，抵銷部分減幅。

展望未來，5G、高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續推展，有助於挹注我國製造業生產量能，惟全球經貿仍受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭衝突、美中科技爭端等不確定因素干擾，恐抑制我國製造業生產表現，後續發展需密切關注。