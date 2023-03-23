女星宋羽葤（宇宙）擁有甜美臉蛋和E級傲人身材，因演出八點擋《天之驕女》後，知名度一夕暴漲，近日，她代班主持《小明星大跟班》，卻疑似因為身材太好上衣下滑，整集有大半時間都被製作單位打上草莓圖案。

《小明星大跟班》22日播出「藝人不堪回首的就診經驗談」主題，而擔任代班主持人的宋羽葤，為了符合節目內容，也戴上護士帽和聽診器，平口上衣外罩醫師白袍，打扮成俏麗小護士的模樣。

宋羽葤符合主題穿上醫師白袍。（圖／取自我愛小明星大跟班YouTube）

宋羽葤有大半時間都被打上草莓圖案。（圖／取自我愛小明星大跟班YouTube）

未料，總長46分鐘的節目中，有37分鐘的時間宋羽葤胸口前都被打上草莓圖案，讓網友都好奇為何這集草莓這麼多？眼尖網友發現，在節目剛錄製沒多久，宋羽葤的平口上衣明顯往下滑，剛開始只是微露事業線，後來還露出「不明黑點」，遭猜測疑似是內衣或NuBra走光。

醫生你小聲點好嗎！ 藝人不堪回首的就診經驗談。（影／取自我愛小明星大跟班YouTube）

而宋羽葤在過程中疑似也有注意到，不時用手遮住胸口，而製作單位後製時，也幫她放上草莓圖案遮掩，網友見狀紛紛表示「為何羽葤胸前有草莓啊？害我整集都一直盯著羽葤看」、「這集的草莓很多喔」，意外成為外界關注亮點。