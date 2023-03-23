獨家》國民黨第一選區陷黨內互打 據傳侯友宜急找兩人協商 17:392023/03/23 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨第一階段初選登記開跑，新北市第一選區現任立法委員洪孟楷面臨新北市議員陳偉杰挑戰；據知情人士透露，新北市長侯友宜親找洪孟楷與陳偉杰進市府協商，近日將會公布協商結果。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洪孟楷。（黃敬文攝） 新北市議員陳偉杰。（圖／陳偉杰提供） 國民黨第一階段初選登記開跑，新北市第一選區現任立法委員洪孟楷面臨新北市議員陳偉杰挑戰；據知情人士透露，新北市長侯友宜親找洪孟楷與陳偉杰進市府協商，近日將會公布協商結果。 國民黨2024總統提名 確定採徵召 藍營總統提名採「徵召」人選6月出爐 侯友宜回應了 國民黨立委初選開跑！王鴻薇、賴士葆完成登記 北市還有這些人 #新北市 #第一選區 #黨內初選 #立法委員 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強化國民黨的「和中」方向 與民進黨區別 04:102023/03/23 話題觀察 2024總統人選國民黨將徵召 侯友宜最新回應「吐這句」 10:452023/03/23 政治 蔣萬安最新滿意度跌破眼鏡 台北市民「這感覺」回來了 14:142023/03/23 政治 藍中央提名委員會納14位執政縣市首長 鍾沛君曝背後意義 14:172023/03/23 政治 可能人選都納民調 國民黨總統選將6月中出爐 04:102023/03/23 政治要聞 國民黨徵召的條件 04:102023/03/23 時論廣場 讚侯友宜是國民黨2024最強母雞 藍委2角度分析：沒人比他適合 15:032023/03/23 政治 大選徵召 為勝選奠基 04:102023/03/23 時論廣場 新北市民逾4成挺侯友宜選總統 最新民調超驚人 15:172023/03/23 政治 國民黨徵召綠喊不公？藍委：2024是翻轉的一年只有團結沒別條路 10:352023/03/23 政治 選策會終止運作、成立提名委員會 徐巧芯讚：朱立倫沒受傷 13:242023/03/23 政治 賴品妤登記立委初選拚連任 誓言拚出汐止光榮感 16:442023/03/23 政治 馬英九訪陸對國民黨2024有影響？最新網路民調超驚人 07:402023/03/23 政治 李余典登記三重立委初選 暗酸「九合一沒初選才大敗」 12:212023/03/23 政治 卜睿哲：台美須做好準備 降低戰爭風險 04:102023/03/23 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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