洪孟楷。（黃敬文攝）
洪孟楷。（黃敬文攝）
新北市議員陳偉杰。（圖／陳偉杰提供）
新北市議員陳偉杰。（圖／陳偉杰提供）

國民黨第一階段初選登記開跑，新北市第一選區現任立法委員洪孟楷面臨新北市議員陳偉杰挑戰；據知情人士透露，新北市長侯友宜親找洪孟楷與陳偉杰進市府協商，近日將會公布協商結果。

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