43歲澳洲女星「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）主演新片《杏仁與海馬》，刻劃出腦部受傷的病患跟家屬之間所遭遇的種種問題，她表示初次看到劇本就忍不住哭了，「我們都會有家人生病的經驗，就像片中莎拉這個角色一樣，有時候內心會面臨許多天人交戰，因此在詮釋這個角色時很能感同身受。」

瑞貝爾威爾森首次擔綱劇情片主角，她表示，演喜劇不難，但《杏仁與海馬》實在有點折磨，對自己而言是一個真正的表演挑戰，在某些催淚的地方，她透過以往的生活經歷帶出自然的情緒，電影拍攝期間，瑞貝爾當時正經歷生孕上的挫折，「我所飾演的莎拉在戲裡有求子的困擾，我自己本人也是，因此這個經驗也幫助我去塑造角色。」她展現出的內斂演技撼動人心。

透過該片，瑞貝爾也對「腦部損傷」有新的認識，更因此與一些協會合作，希望提升大家對於腦震盪的重視，她分享自己在2017年拍攝《好不浪漫》時，滑倒撞到後腦杓因而短暫地失去知覺，最後坐上救護車去醫院，腦部檢查發現有腦震盪，但如果沒有回去工作，現場拍攝將無法進行，瑞貝爾說：「他們說我的腦震盪很輕微，當天的表演沒那麼危險，只是走路跟說話，因此我就回去工作，而且工作了16個小時。」

夏綠蒂甘絲柏格（左）和崔娜蒂虹在片中飾演伴侶。（台北双喜提供）

儘管從外在看不出狀況，但因為沒有妥善的休息，導致她有好幾天感到頭痛劇烈、噁心以及肩頸痠痛。瑞貝爾透過自身的故事還有電影想向人們傳達：「腦震盪幾乎是日常事故，就像我那次滑倒一樣。我想呼籲大家，如果你今天有撞到頭，請進行檢查，並且好好休息，不要輕易忽視腦部受傷的問題。」

除了瑞貝爾威爾森外，該片還找來《性愛成癮的女人》夏綠蒂甘絲柏格（Charlotte Gainsbourg）、《丹麥共居生活》崔娜蒂虹（Trine Dyrholm）及《再見街貓BOB》塞林瓊斯共演，首度合作讓他們興奮不已。

塞林瓊斯（左）與瑞貝爾威爾森在片中飾演夫妻。（台北双喜提供）

夏綠蒂甘絲柏格表示：「我知道人到了某一個年齡會遇到失智等狀況，但我不知道年輕人也會遇到。故事最吸引我的一點是，4個角色的現實人生，他們必須面對生病帶給病患跟家屬的傷心，以及如何解決。」崔娜蒂虹也稱：「這部片更多的是關於人生，人一直要背負很多事，這是活著的時候最困難的一部分，所以我們要活在當下，珍惜周遭的人。」

《杏仁與海馬》 明（24日）在台上映。