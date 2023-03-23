接電話是許多櫃台客服的工作內容之一。一位客服人員表示，最近他每天都會接到一通不講話就掛掉的電話，某天他終於忍不住回撥，沒想到對方也不知道為什麼會打電話到公司，讓他氣得怒轟「那麻煩往後眼睛請好好看再播」，結果對方威脅說要客訴，讓他哭笑不得，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他最近在公司都會接到一通不講電話就掛掉的電話，他忍無可忍回撥後，對方先是道歉、說明是打錯電話，但原PO指出，該號碼一接就掛的次數相當頻繁，「不講話就直接掛掉什麼意思？」

原PO分享，對方這時回應，「我也不知道為什麼我的號碼會播給你」，讓原PO當場氣炸開罵，「那麻煩往後眼睛請好好看再播」，結果沒有任何業務往來的對方卻說要客訴，讓擔任客服的原PO啼笑皆非。

對此，許多網友紛紛笑說，「『我要客訴你！』，一打客服電話…耶～還是我！驚不驚喜？意不意外？」、「明天換你主動打過去，告訴他，為什麼今天沒打來」、「我之前在禮儀公司做客服，接體電話也是被這樣亂打，我同事直接對著話筒播大悲咒」、「我接到客訴都會說，信我在收，LINE我在回，電話我在接，你客訴吧！」