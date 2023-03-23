攸關普發現金的特別預算今下午進行黨團協商，各黨團針對各條預算提出不同看法，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，3800億裡面有些沒必要、為編列而編列，比如說文化部各項藝文振興方案15億、藝文消費抵用現金8億、擴大藝文消費產業23億，這些東西可以回到公務預算編，編這些一點用都沒有。

國民黨立委賴士葆指出，前瞻砍了千分之6.1、51億，結果現在只有砍6千多萬，現在連千分之1、1億4千萬都沒有，只有刪6500萬，這樣協商很沒意思，很多通刪科目、業務費大可大手一劃刪掉。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，經過各黨團協商後，本來刪除6千5百萬，現在刪除1億2千萬，至於多的5千5百萬，科目自行調整。

其中，文化部宣傳費占3000萬，編列方式是用預算1％，但其他部會沒有這麼做，民進黨立委鄭運鵬說，有些表演團體不可能做廣告，幫他們宣傳表演，協助他們這個可以適用，不是宣傳文化部，而是幫表演團體宣傳。

邱顯智批評，要補助哪些團體都不知道，用預算1％去算，要補助多少團體、用多少力氣去宣傳都不知道，預算編列的方式宛如兒戲。

立法院長游錫堃最後裁示，協商通過內容及保留部分由財政委員會整理，餘照聯席會議審查結果通過，送各黨團確認後，於3月24日上午9時前送議事處；本案於院會處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留。

游錫堃指出，保留部分進行處理前，由時代力量黨團推派2人、民眾黨黨團推派2人、國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人，依上開黨團順序輪流交叉發言，發言順序授權議事處處理，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後，各案均不再發言，即按保留案號依序表決。