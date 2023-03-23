70旬曾姓父親1年內屢次離家走失，兒女擔心他外出的安危，帶他到嘉義市警察局建指紋檔案，市警局今年起運用刑事局指紋建檔系統服務有走失風險的民眾，主動到長照據點徵詢長輩有意願後，建置指紋建檔以備不時之需。

曾小姐說，70多歲父親近1年來曾有2、3次獨自外出，走愈來愈遠，甚至走到離家數公里外，家人著急得到處找人，有次哥哥騎機車四處尋找到深夜11點多才找到父親，還好都有找回來，最近知道警察局有指紋建檔查尋服務，先打電話約好時間，再帶父親來建指紋檔以防萬一。

嘉義市警察局鑑識科員警為曾姓父親捺印指紋建檔。（廖素慧攝）

嘉義市警察局鑑識科表示，市警局提供「自願同意指紋建檔服務」，預先將身心障礙者、有走失風險者的指紋建檔，將資料存入內政部警政署刑事局指紋電腦資料庫中，就能協助走失者快識別身分，進而連繫到家屬。

曾姓父親由嘉義市警察局鑑識科員警協助捺印指紋建檔。（廖素慧攝）

嘉市警局鑑識科表示，該局採用「攜帶式指紋活體掃描系統」辦理指紋建檔，提供簡單、清潔、有效率的服務，會陸續到全市各長照機構推廣「自願同意」指紋建檔服務，3月1日到瑞泰老人長期照顧中心為有需求的長輩服務，也有長照中心的員工熱烈回應。

嘉市警局表示，民眾若有需要，可向警察局官網線上預約，機關團體也可預約申請捺印指紋，會派員到場服務，可洽詢（05）2251992。

嘉市警局表示，預防走失，嘉義市還有「守護嘉憶人」系統，提供設計平安符、十字架等祈福載具讓失智者佩戴，另有「愛心手鍊」，可洽詢嘉基失智共照中心、聖馬失智共照中心、嘉義市長期照顧管理中心。