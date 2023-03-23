台中市大里區今年1月發生66歲陳姓老翁因急性譫妄症發作，認為家裡有蛇便點燃止血帶、紙類引發民宅大火，釀1家5死慘劇，檢方依放火、過失致死罪嫌起訴；台中地院23日開準備程序庭，陳翁坦承犯罪，其女婿表示，沒有要對岳父追究責任或求償，盼案子儘快結束，後續還要處理民事賠償。

台中地院準備程序庭上，受命法官訊問陳翁，陳皆能自行回覆，因涉及家人因火災離世，法院另聘台中市政府社工擔任陳翁的輔佐人，部分由辯護律師解釋並無太多爭執。

據了解，陳翁1家3代6人當時火災發生均在家，起火後陳姓屋主受因1樓幸運逃生，陳家大兒子則因工作出門、女婿出差國外而逃過死劫，其餘包含62歲屋主妻子、38歲長女、32歲次子、11歲曹姓長孫及7個月大曾姓外孫皆傷重送醫不治。

警方調查，陳姓屋主逃生後，向警方稱「取酒引火驅蛇」不慎釀災，當時被列為嫌疑人。檢方起訴指出，陳翁今年1月6日因急性「譫妄症」發作，認為見屋內有蛇，需放火驅蛇即點燃止血帶、紙類等造成民宅大火，1家5口葬生火場。

陳家大兒子曾表示，父親因罹患高血壓、糖尿病等慢行疾病且截肢行動不便，但有譫妄症，平時家中的打火機等危險物品都是放置高處，應該難以取得，且家中每人都沒有喝酒習慣，不認為是父親引火；但也說，就算是父親引發，他也不會追究。

檢方將陳翁送精神鑑定，結果有輕度失智症、精神障礙急性譫妄症，案發時因急性譫妄症發作，導致辨識行為能力均顯著減低，應依法減刑，偵結依過失致死、放火等罪嫌起訴。

陳翁的女婿說，家人仍處於悲傷，案發的住宅仍有房貸，另延燒時波及鄰居住所，面臨民事賠償問題，5名親人過世後房子等相關繼承順位為岳父，但目前被收押，所以他們忙於處理後續事宜。法院裁定陳翁暫行安置司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所6個月。