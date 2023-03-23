美國對華半導體出口限制不斷升級，去年以國安為由禁止輝達（Nivida）向大陸客戶出售A100和H100等2款先進晶片。輝達日前表示，已經開發出符合出口規定的H800晶片，阿里巴巴、百度和騰訊等大陸科技巨頭都在使用。

路透社報導，美國去年祭出對華新的出口限制，旨在放緩大陸半導體和人工智慧等關鍵技術領域的發展，以打擊其軍事現代化的努力。為了因應美國去年制定的出口新規，輝達去年11月降低A100晶片部分功能，設計出A800晶片，使其符合出口規範並向大陸出售。

輝達發言人周二表示，公司已經研發出向大陸出口的H800晶片，目前阿里巴巴、百度、騰訊等大陸科技公司的雲端運算部門都有在使用這款晶片。據大陸一名晶片業消息人士表示，輝達H800晶片的數據傳輸速率，降低至只有H100的一半左右。

針對兩款晶片，輝達發言人拒絕透露功能的不同之處，僅表示「800系列產品完全符合出口管制規定」。

執行長黃仁勳表示，許多新創公司正在構建大型語言模型，投入生成人工智慧領域，期待在輝達人工智慧晶片的幫助下，阿里巴巴、騰訊和百度能擁有出色的雲端運算能力。