睿生光電以X光感測器為核心技術，以成為全球數位X光系統的眼睛為目標，不僅是台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板感測器大廠，產品更已通過美國食品藥物管理局(FDA)、歐盟(CE)、衛福部食品藥物管理署(TFDA)三大醫療體系認證。

睿生光電藉由完整的軟硬體整合能力，與台灣的供應鏈夥伴、醫界、學界聯手發展「自動化X光檢測設備」、「Veticle獸醫社群雲端平台」與「髖部骨折檢測模型」等智慧平台產品與服務，期望在全球每年976億美元的智慧製造市場、385億美金的醫用診斷影像市場及高速成長中的動物照護市場中進一步的取得增長。

據市調機構MarketsandMarkets的調查，全球智慧製造的市場規模於2022年達到976億美元，預計2027年成長至2283億元，複合成長高率高達18.5%。

睿生光電董事長楊柱祥表示，X光平板感測器模組是第一線檢測人員使用的產品，睿生光電的技術團隊基於多年來的研究與累積，發展出高解析度、動態、軟性基板等技術，提供客戶高品質、多樣化及先進技術的產品。睿生光電的產品橫跨元件與模組，提供客戶一站式的設計、製造、供應鏈運籌等服務。這個裝置除了接收、處理接收到的X光影像，也可以成為提供服務客戶更深入服務的載體。因此在核心的元件及模組產品線之外，公司進一步瞄準智慧製造及精準醫療市場，運用5G通訊、AI診斷服務並結合策略夥伴，發展「自動化X光檢測設備」、「Veticle獸醫社群雲端平台」與「髖部骨折檢測模型」等智慧檢測產品與服務。