旅美台僑高可達為讓美國媽祖信眾在心靈上有所寄託，30餘年前從雲林縣北港朝天宮分靈媽祖神尊，在舊金山成立美國朝聖宮，近3年因疫情無法返台，今年疫情趨緩，朝聖宮本月26日將前往北港朝天宮謁祖進香，23日朝天宮董事表示已開始籌備迎接事宜，並持續協助朝聖宮在美國宣揚媽祖信仰。

原本在北港鎮經營旅館的高可達，30餘年前移居美國舊金山，發現許多台灣人虔誠信仰媽祖，但早年美國媽祖廟非常少，為撫慰大家的心靈，1986年自北港朝天宮分靈媽祖（福鎮媽），成立美國媽祖廟朝聖宮，一開始供奉在租屋處，後來信眾日多，大家便集資建廟。

高可達目前擔任朝聖宮董事長，他表示建廟後香火鼎盛，規模愈來愈大，目前已成為美國政府網站推薦三藩市區旅遊必到景點之一，且因廟方經常參與慈善工作，獲加州政府正式批准為非營利宗教慈善團體。朝聖宮的「媽祖出巡」活動充滿特色，每年都獲邀參加舊金山大遊行，讓媽祖信仰持續在美國生根茁壯。

高可達說，之前朝聖宮已7次返台回北港朝天宮謁祖進香，但2020年起因疫情無法繼續，信眾這幾年都很期待回台，今年疫情緩和，終於可順利成行，將由25名信徒組成進香團，於本月26日進行第8次謁祖，台灣約有200名信眾及地方陣頭，聯合組成迎駕隊伍共襄盛舉。

北港朝天宮董事蘇健榮指出，北港朝天宮媽祖分靈世界各角落，愈來愈國際化，為吸引更多外國人信仰媽祖，要先讓他們知道有朝聖宮這間媽祖廟，再讓他們感受體驗媽祖的靈感慈悲。高可達董事長的初心也許只是1個簡單的願望，但30餘年來堅守信念本心，在遙遠異鄉撫慰人心，這才是最令人讚佩的。