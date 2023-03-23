北市內湖區行愛路23日下午3時06分發生一起現金搶案，一名謝姓女被害人下午到南港區三重路銀行提領500萬元後，又到內湖區提領195萬元，當謝女正要坐車離去時，守候在旁的歹徒下車並打開謝女的座車噴灑辣椒水，搶走500萬元後逃逸，目前警方已逮補涉案的4嫌，釐清案情中，稍早搶劫畫面曝光。
透過監視器畫面可見，歹徒所駕的灰黑色轎車在畫面右下角處守候，待謝姓女子坐上前方的轎車後，灰黑車隨即駛上前，車上的歹徒衝下車對謝女噴灑辣椒水，贓款到手後再度上車後逃逸，做案時間僅短短15秒。
瑞芳分局下午接獲通報，表示台北市內湖區第一銀行新湖分行外遭搶，劫匪駕駛自小客車往基隆、瑞芳方向行駛。下午4時4分左右，瑞芳分局雙溪所副所長蔡銘良、警員俞憫苓在台2丙線基福公路19公里處，攔獲劫匪駕駛的自小客車。並將車上4名嫌犯當場逮捕。
瑞芳分局表示，駕駛為26歲的陳姓嫌犯，另外車上還載著21歲的黃嫌、21歲的邱嫌及25歲的莊嫌。警方並在車上起獲一瓶辣椒水及現金新臺幣500萬。現由瑞芳分局進一步調查中。
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