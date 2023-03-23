金門地檢署17日發布通緝二膽上兵陳嘉壎，對於此案件是否適用兩岸共打機制，陸委會副主委詹志宏表示，法務部對此仍進行審查中，而他個人研判，這位上兵至少觸犯對岸的偷渡罪。

詹志宏今日主持例行記者會，被問及陳嘉壎案是否適用兩岸共打機制時表示，金門地檢署已經依照法定程序，將通緝案呈報至法務部，法務部有一個兩岸共打的窗口，但需要依照程序審查此案是否適用兩岸共打協議，若適用，會經由協議所設定的兩岸溝通管道，請對方遣送回來；目前正在等待法務部對此案的審查與決定。

詹志宏續指，至於陳姓上兵觸犯對岸何項法律，這要由對岸認定，這是兩岸互動的慣例。詹志宏個人推測，陳姓上兵至少犯了對岸的偷渡罪，因為沒有經過許可就入境對岸。

至於政府將如何協助家屬前往大陸探視，詹志宏回應，過去多年來，政府對於個案，都是先尊重家屬的意見，視家屬需要政府協助、參與到什麼地步，政府相關部門都會啟動協助，包括共打協議、海基海協等，過去都有許多案例可循，就要看家屬的意見，政府按照其意見來提供幫助。