許多人離鄉到外縣市上大學，就會展開外宿生活，不過一名大學生崩潰表示，自己老家在台中，卻考上南投的大學，家人卻堅持要他繼續住在家裡，強迫來回通勤，每天至少要耗費4個小時，讓他痛苦地說「我好累」，貼文曝光後，不少網友也覺得無法接受，甚至還有人勸家長「要懂得放手」。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，自己就讀南投的某所大學，老家則是在台中，以這樣的距離來看，一般人應該都會申請學校宿舍或是在附近租屋，未料，原PO的家人不斷情緒勒索，逼他每天搭車上學，來回的車程加起來至少要4小時，他因此崩潰發文求助，「各位覺得每天台中埔里通勤合理嗎？」

對此，網友普遍認為通勤時間過長，每天這樣搭車實在辛苦，紛紛留言，「快4小時耶！不合理」、「以交通方便程度來說，我認為住宿比較好」、「住宿比較好，通勤這麼久到最後會瘋掉」、「家裡管太嚴…完全感同身受」、「辛苦了孩子，家長要學著放手」。

有其他網友建議原PO，可以詢問其他親戚的想法，試著找父母的兄弟姊妹來協助，年齡相近可能會比較好溝通。原PO則表示，家裡面沒有其他親戚，「就是3個人獨裁專制」，多次溝通至今仍無法達成共識，讓他無奈地說：「我好累」。