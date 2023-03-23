曹蘭（右）擔任《誰來晚餐》來賓，拜訪同樣選擇東漂生活的一家。（公視提供）

曹蘭2019年與丈夫歸隱台東定居，日前上公視節目《誰來晚餐14》拜訪同樣移居台東、展開第2人生的夫妻檔一家，並用請教「東漂」前輩的心態和來賓們交流心路歷程，有別於一般大眾對於東部「慢活」的既定印象，曹蘭直言：「反而搬到台東之後，我忙死了。」

曹蘭分享每天的日常工作，除了要擔任多隻愛犬們的鏟屎官以外，春夏2季幾乎每隔3、4天就要幫庭院除草，又加上丈夫年紀稍長、體力欠佳，因此家中較為粗重的體力活也由她包辦，更加碼爆料先生都不知道的祕密，「有時候太累，我會『假裝』台北有工作，我有這樣欺騙過他2、3次。」

喜歡狗的曹蘭表示，當初會來台東的動機是因為「狗」，因為家中的狗狗們開始日漸衰老，爬家中樓梯時經常會摔倒，她看了相當於心不忍，無奈在台北難找到合適的庭院住宅。

直到某次去了朋友在台東都蘭開的民宿玩了三天兩夜，在看到當地的環境後，她當下就決定要移居台東都蘭了。目前相當習慣在東部的生活，曹蘭也大方透露，唯一會讓他們想搬家的理由，可能會是她或者先生其中一方先走了。該集將於明（24日）晚9點在公視播出。