美國空軍負責太平洋事務的高級官員表示，美國若要保衛台灣，最重要的是確保西太平洋的制空權，以及足夠有效的攻艦武器。也就是說，要先擊沉大陸的新一代防空艦。

美國海軍研究所(USNI)報導，美國太平洋空軍司令部(Pacific Air Forces)指揮官威爾斯巴赫將軍(Kenneth Wilsbach)在空軍協會米切爾研究所的在線會議上說：「在去年夏天，眾議院議長裴洛西(Nancy Patricia Pelosi)訪問台灣後，中國大陸憤怒用軍艦包圍台灣、在台灣周邊飛彈軍演，以展示其反介入、區域拒止能力(A2AD)。如果我們要保衛台灣，需要有更好的武器，來摧毀這些帶有防空飛彈的軍艦。」

威爾斯巴赫強調制空權的重要性，但是在西太平洋，要同時需要空優與制海權，他說：「關於空中優勢，人們通常只想到戰機，而沒考慮到夠的殺艦武器。」

為了確保西太平洋優勢，他主張在台灣以東地區，部署先進雷達。

威爾斯巴赫以俄烏戰爭為例，無論是後勤還是地面戰，俄國都表現很很差，原因就在他們沒有制空權。威爾斯巴赫估計，俄烏戰爭一年下來，俄羅斯的傷亡人數達到10萬人。回說西太平洋，他表示中國大陸若要對台用兵，不得不對台灣進行兩棲入侵，這個難度要比跨越陸地邊界要更困難，這也是防守方著重的要點，確保制空與制海權。

他說，與中國大陸發生任何衝突時，雙方的消耗都將達到「更接近於二戰」的程度 。

威爾斯巴赫說，如果太平洋空軍有多出的一美元，他會把它花在制空權投資上。比如部署更多的 F-35聯合打擊戰鬥機，日本和澳洲都有購買；先進的半自動無人機，比如澳洲研發中的MQ-28幽靈蝙蝠(Ghost Bat)就很不錯。B-21匿蹤轟炸機、E-7 楔尾鷹預警機、規畫中的六代戰機等等。

除此之外，美國空軍正在尋找盡可能多的機場、空軍基地，以分散遭敵襲的風險，比如美國空軍返回菲律賓克拉克空軍基地就是一個例子。2023 財年預算，已提供資金，用於擴建跑道、停機坪空間以及武器和燃料儲存，使空軍部隊更加分散。