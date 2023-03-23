遊戲體驗會現場設置多達20台以上機台供玩家享受最新內容。（羅永銘攝）

透過寶可夢加傲樂卡匣就能與遊戲中的寶可夢對戰，擊敗對手就有機會帶走新卡匣。（SEGA提供）

遊戲體驗會吸引一票大小朋友力拚手氣，想把強力卡匣帶回家。（羅永銘攝）

全新Rush 1彈等級5卡匣的卡面新增官方獨創閃亮設計，外觀、質感大幅提升。（SEGA提供）

「Pokemon Ga-Ole 寶可夢加傲樂」透過連打方式與寶可夢對戰並享受捕獲樂趣，成功捕捉就能獲得卡匣收藏，於下次遊戲繼續使用，有趣對戰模式讓藝人黃豪平也淪陷，他在改版體驗會首日就現身開玩，打趣說：「過去看到外甥玩得很開心，自己不好意思跟著玩，怕路過的人會找我拍照！」他在遊玩過程還驚喜碰上稀有寶可夢阿爾宙斯現身，抓寶過程讓全場觀眾屏氣凝神，緊張等候結局揭曉。

「寶可夢加傲樂」即起推全新改版「Rush系列」並於三創生活園區1樓十二立方舉辦遊戲體驗會。Rush系列導入全新遊玩機能「雙重衝鋒」，能讓寶可夢接連使出2種不同招式；「衝鋒連擊」則是在一次攻擊中，兩隻寶可夢將進行連擊並帶給對手強大傷害；另等級5卡匣的卡面貼紙也多了雷射光點圖案，強度帥氣兩者兼備，同時特殊版紅色卡匣「Lucky卡匣」從2種增至7種。

寶可夢加傲樂「Rush 1彈」遊戲體驗會展開至26日，黃豪平首日就搶先試玩，並派出比比鳥對戰，開玩笑說主角小智在動畫中遺忘比雕，所以自己要給比比鳥版面；對戰過程更驚奇碰上五星阿爾宙斯，經歷一番激戰後終於打贏，可惜精靈球未能成功收服它，緊張之情渲染全場民眾，讓不少人躍躍欲試，搶著體驗新模式及拚手氣，看看能否將「超夢」、「索爾迦雷歐」等強力卡匣帶回家。

寶可夢加傲樂在全台合作通路達750處，就連澎湖也能玩得到，粗估累積逾10萬名以上玩家。為慶祝寶可夢加傲樂在台創下5000萬張以上成績，活動期間憑體驗券參加機台遊玩體驗可獲限量Ga-Ole活動卡匣「路卡利歐」。