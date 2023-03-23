新北市樹林區一處42年老公寓，住戶多半爲高齡長者，常大嘆返家路遙遙，借著新北市府推出的「電梯特快車」方案安裝電梯，工程預計9月完工。（城鄉局提供）

不少長者住在老舊公寓，經常感嘆回家爬樓困難，新北市樹林區一處42年老公寓，住戶多半爲高齡長者，常大嘆返家路遙遙，因此表現出極高向心力，借著新北市府推出的「電梯特快車」方案，安裝電梯，工程預計9月完工。

新北市府為推動無障礙高齡友善居住環境，推出「電梯特快車」方案，協助5層樓以下公寓增設電梯，透過免審議、定額補助與限時獎勵方式，快速補助社區增設電梯經費，提供最高360萬元的獎補助金。

樹林復興路的某公寓鄰近火車站，但多年前就出現磁磚掉落等問題，居民考量安全性後，已積極整合完成外牆立面修繕，但居住者年紀漸長，因此決議透過市府電梯特快車方案，增設電梯，最終在全體同意的狀況下，順利進行，未來完工後不僅有新穎外觀，住戶也感嘆，回家之路不再遙遙無期。

新北市都市處處長張壽文表示，市府早在2022年傾聽民意，完成電梯特快車修法，延長電梯特快車補助方案時程，為鼓勵民眾積極整合，電梯特快車獎補助金最高可達360萬元，目前已有11案申請中，9案獲核准，其中4案已完工，取得320萬獎補助金，預計今年再完工4案。