台北23日下午突然刮起一陣怪風，瞬間陣風達到7級，原住民運動會設置在大佳河濱公園旁的帳篷被吹倒，造成一位民眾受傷，北市體育局全民運動科長袁守方說明，有位日本籍女性觀眾腿部被壓到，後送馬偕醫院後，該位民眾沒有大礙。

袁守方表示，原住民全運會每個場地之前都經過三次總體檢，設備也有牢固措施，但今日下午瞬間陣風達到7級，連貓纜都停駛，這樣的陣風不在預期內，但並未影響大部分的賽程。

袁守方說明，水域活動競舟及傳統摔角賽程因此暫停，水域活動競舟改自明日上午八時比賽，已與各隊協調，各縣市代表隊休息場地也移到大直橋下，比較不受天候影響；傳統摔角賽程則剩下4個隊伍，在名次上也協調安排，各縣市都能接受，受影響場地也緊急巡視，避免影響明天比賽。

袁守方指出，有位日本籍女性觀眾，在怪風發生時腿部被壓到，現場也緊急處理，後送馬偕醫院，處理後該位民眾沒有大礙，後致贈2000元慰問金，受傷民眾也於15時22分離院。