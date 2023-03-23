台中市清水區吳厝里吳厝北段557、557-1及558地號約5公頃的山坡地，2018年遭回填建築廢棄物等達10層樓高，經地方抗議市府強制地主停工，近期土地轉手某財團疑死灰復燃再動工；水利局獲報23日前往會勘，大批民眾前往現場關切抗議；水利局強調，業者只是鑑界現場並未動工，因水溝淤積等限期1個月改善。

地方民眾指出，清水區吳厝里吳厝一街69巷，鄰近國道三號清水服務區附近約5公頃的山坡地，2018年遭到非法回填建築廢棄物等達10層樓高，經居民抗議後市府勒令業者停工，開罰60萬並要求回復原狀；檢方調查業者涉及非法掩埋建築廢棄土，勒令業者移除現場建築廢棄土等。

附近居民表示，最近土地轉手某財團後，現場人員頻於進出引發居民的憂心，惟恐死灰復燃、荼毒百姓。吳厝里長吳水通說，當地土石堆積約10樓高，萬一颱風挾帶豪大雨沖刷，恐造成土石流淹沒山下的鰲海路等，危及吳厝、楊厝、海風及東山等4里居民進出安全甚鉅。

因民眾質疑業者未申請即進行整地，中市府水利局今天到場會勘，大批民眾聞風趕到現場關切及抗議。吳姓地主指出，只是辦理鑑界並未整地。水利局初步會勘後，現場並未見機具及整地的跡象，現場裸露部份已被有植被覆蓋，但水溝淤積限期業者1個月內清淤改善。

市府農業局強調，該地段隸屬農業區，業者目前並未申請不得擅自進行整地，否將依農業發展條例開罰；因當初市府要求現場堆積的土方要恢復原狀，現任地主則責希望土方可以留下。如過若業者提出申請，該局將會同相關單位進一步會勘研議查處。