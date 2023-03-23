瑞士央行還說，不排除未來額外升息的可能性；並且如有需要，願意在匯市進行干預。
此為瑞士央行連續第四次的加息，顯示該行仍持續在對抗頑固的通膨，目前瑞士通膨率仍遠離央行目標的0%至2%區間。
央行此次升息50基點，符合多數經濟學家的預期，並且突顯出央行對於對抗通膨的考量，仍壓倒過對金融市場動盪的擔憂。
聯準會在周三決議將主要利率升息25基點，但指出，已經接近暫停升息。
英國央行(BoE)預計周四稍晚公布利率決議，市場普遍預期將升息25基點。
瑞士央行(SNB)在周四宣布升息50基點(2碼)，升息幅度同於歐洲央行(ECB)在上周的決議。瑞士央行是在抑制通膨和金融市場動盪之間作出衡量。
瑞士央行還說，不排除未來額外升息的可能性；並且如有需要，願意在匯市進行干預。
此為瑞士央行連續第四次的加息，顯示該行仍持續在對抗頑固的通膨，目前瑞士通膨率仍遠離央行目標的0%至2%區間。
央行此次升息50基點，符合多數經濟學家的預期，並且突顯出央行對於對抗通膨的考量，仍壓倒過對金融市場動盪的擔憂。
聯準會在周三決議將主要利率升息25基點，但指出，已經接近暫停升息。
英國央行(BoE)預計周四稍晚公布利率決議，市場普遍預期將升息25基點。
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