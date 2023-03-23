巨路表示，公司去年度接單暢旺，半導體、天然氣及與台灣前瞻建設相關專案均有不錯表現。但公司強調，近期因全球供應鏈問題，存貨去化速度減緩，且國際局勢不穩定，極可能影響程控專案認列速度和電子通信事業出貨量，公司對今年營運保守以對。
《其他電子》巨路去年每股賺8.68元、擬配息4元 今年保守看
巨路(6192)2022年營收為65.48億元，年成長4.4％；稅後淨利達8.90億元，年成長4.7％，每股盈餘8.68元。在股利部分，今日董事會議決議配發現金股利4.0元。
巨路(6192)2022年營收為65.48億元，年成長4.4％；稅後淨利達8.90億元，年成長4.7％，每股盈餘8.68元。在股利部分，今日董事會議決議配發現金股利4.0元。
巨路表示，公司去年度接單暢旺，半導體、天然氣及與台灣前瞻建設相關專案均有不錯表現。但公司強調，近期因全球供應鏈問題，存貨去化速度減緩，且國際局勢不穩定，極可能影響程控專案認列速度和電子通信事業出貨量，公司對今年營運保守以對。
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