巨路表示，公司去年度接單暢旺，半導體、天然氣及與台灣前瞻建設相關專案均有不錯表現。但公司強調，近期因全球供應鏈問題，存貨去化速度減緩，且國際局勢不穩定，極可能影響程控專案認列速度和電子通信事業出貨量，公司對今年營運保守以對。

《百貨股》富邦媒營運基期高 今年成長不受限
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