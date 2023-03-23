長科*今天參加櫃買中心業績發表會，受到客戶持續消化庫存影響，長科* 2月合併營收為8.9億元，月減10.2%，年減18.9%，為歷年同月次高，累計2023年前2月合併營收為18.8億元，年減20.4%，亦為歷年同期次高。

黃嘉能表示，導線架自去年第3季開始進行庫存調整，目前庫存已逐漸恢復正常，雖然還看不到長單，但現在已開始有些急單，我們接單明顯一季一季往上拉，預估第1季是谷底，之後會季季高。

在毛利率方面，黃嘉能表示，去年下半年毛利率受到產能利用率變低影響，但隨著產能利用率拉升，毛利率會慢慢回來，公司未來有Mini LED及Power導線架兩大成長動能，其中Mini LED先從車用、再到NB，未來會切入TV，這兩大產品毛利率都很高，長期毛利率達到30%不是問題。

長科* 2022年合併營收為144.31億元，毛利率為30.4%，營益率為21.6%，歸屬於母公司業主的稅後淨利為28.16億元，皆創下歷年新高紀錄。如以股票面額每股0.4元之股數計算，每股盈餘為3.01元，相當於賺進逾7.5個資本額。

長科*日前董事會通過2022年下半年盈餘分配案，每股擬配發0.81元(0.4+0.01+0.4)現金股息，並訂6月8日為除息交易日。