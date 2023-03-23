王品集團（2727）受惠史上最長春節連假帶動聚餐市場活絡，加上大陸解封餐飲市場回升，兩岸營運動能齊增溫，2022年全年合併營收183.2億元，連兩年創歷史新高，年增6.54％。歸屬母公司稅後淨利3.9億元，每股盈餘(EPS)5.15元，同創5年新高。王品台灣事業群2022年營收137.4億元，改寫歷史紀錄，較2021年大增29.8億元，年增27.69％。

王品董事會23日決議，每股發放現金股利3.86元，並首度配發股票股利1元，每股共配發股利4.86元，創近5年高點。法人表示，現金與股票股利齊發，這是最好的盈餘分配模式，發放現金可以照顧存股族，同時透過配發股票股利，保留現金供未來擴大投資，這是王品集團自2012年上市以來，首次以盈餘轉增資的形式發放股票股利，代表經營團隊樂觀看待未來獲利展望。

展望後市，隨著疫情趨緩，大陸積極提振內需消費，王品大陸事業群百家門店可望受惠，台灣事業群自3月起也展開多項優惠活動，包含鍋物品牌推6,000元加菜金、中餐品牌推龍蝦宴等，加上新開幕的鐵板燒品牌「就饗」，後市動能有撐。

王品自2022年7月起業績不斷創高， Q3繳出EPS 3.77元的亮麗成績，Q4營運維持高檔，台灣事業群受惠於10月國慶連假到聖誕節、跨年聚餐熱絡行情，業績一路旺到年底，帶動Q4兩岸合併營收達50.1億元，歸屬母公司稅後淨利2.1億元，年增164.98%，EPS 2.74元，創10年同期新高。

揮別3年疫情陰霾，王品集團營收、獲利穩步向上，突破疫前水準，可歸功於董事長陳正輝的5大經營策略：

第一，品牌、門店遵守財務紀律，汰弱留強。未達獲利目標的品牌及門店，若透過營運模式調整、品牌轉型仍未見起色，則果斷汰弱留強。

其次，多品類、多品牌分群經營。王品集團品牌數眾多，兩岸共計32個，將品牌區分為異國、日韓料、中餐、火鍋、平價火鍋五大事業群，整合研發、營運、供應鏈、後勤、行銷等資源，再以不同價位與消費情境延伸品牌，拉高各品類市占率。

第三，「組織創業」打造年輕化新品牌。王品集團以年開2-3個新品牌的速度擴張，仰賴市場調研、菜色研發、公關行銷、經營團隊的組織力量，而非單一決策，更能與市場需求接軌。近年積極突破家庭客較多的限制，研發年輕消費者喜愛的吃到飽、火鍋、燒肉品牌，搭配分群經營優勢，新品牌存活率高達9成。

第四，「王品瘋美食App」會員經營。破280萬會員的「王品瘋美食App」已成為王品的經營利器，超過4成營收來自會員貢獻，利用後臺數據推算，還可進行會員偏好品牌、消費區域、瀏覽行為導購，增加複購率、擴大營收。

最後，由餐飲轉零售，零售帶餐飲。利用既有品牌知名度發展零售商品，消費者嘗鮮意願高，逐步擴展出火鍋湯底、火鍋料、醬料、冷凍調理食品、冰品等產品線，帶動台灣零售收入逐年成長，2022年較2021年大增8成，零售品牌「王品嚴選」年營收破億元，而零售商品的聲量，亦可回頭帶動餐飲品牌業績。

王品集團日前依規定公告1月自結獲利，合併營收達21.7億元創歷史單月新高，受惠最長春節連假、台灣事業火熱與大陸解封動能，稅後淨利2.17億元，年增160.65％，EPS 2.92元，單月賺贏2022年Q4一整季。2月在情人節、228連假帶動下，自結合併營收18.2億元，創同期歷史新高，年增11.86％。