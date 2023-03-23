桃園市議員楊家俍23日到桃園市民進黨部登記參加第5選區（平鎮、龍潭）立委初選，10名議員陪同力挺。楊家俍表示，地方不需要家族政治綁樁，而是對桃園整體國土規畫有了解，希望用年輕人的力量，讓桃園成為真正的直轄市。

楊家俍在桃園市議員許家睿、張肇良、魏筠、陳雅倫、黃瓊慧、張曉昀、黃崇真、李宗豪、王珮毓及新竹縣議員歐陽霆陪同下登記。

桃園市議員楊家俍23日到桃園市民進黨部登記參加第5選區（平鎮、龍潭）立委初選，10名議員陪同力挺。（賴佑維攝）

楊家俍說，過去桃園重北輕南，平鎮、龍潭長期被邊緣化，前桃園市長鄭文燦上任後平衡發展，擔心桃園市長張善政執政後南桃園又被忽視，因此希望參選，和年輕力量一起翻轉桃園。

楊家俍也批評，平鎮、龍潭長期由家族政治把持，好的立委要了解中央知道資源在哪裡，而鄭文燦是行政院副院長，願意投入更多資源，但這些資源不能成為綁樁素材，他當過鄭文燦幕僚，也跟鄭文燦選舉過。楊家俍多年耕耘，了解地方也願意經營地方，能有效幫助桃園。其他出場議員也表態力挺，推薦楊家俍參選，能為地方做事。