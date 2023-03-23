金羽毛藝術總監簡政乾。（陳夢茹攝）

「金羽毛流體畫藝術教室」成為南崁地區很夯的親子體驗觀光工廠。（簡政乾提供／陳夢茹桃園傳真）

「金羽毛流體畫藝術教室」成為南崁地區很夯的親子體驗觀光工廠。（簡政乾提供／陳夢茹桃園傳真）

風行歐美地區已久的流體畫藝術，因無需技巧、超容易上手，製作過程看著顏料交織相當療癒，近幾年也席捲亞洲。桃園近年來有間製作、販售顏料的傳統產業跨足流體畫藝術，開創副業成為流體藝術觀光工廠，成為親子出遊、家庭旅行、員工旅遊參訪的另類景點，讓桃園人不用跑外縣市也能體驗流體藝術。

位於蘆竹區的貝斯特精密化學企業有限公司，其公司生產印花膠漿、熱固油墨、水油性色漿及印花助劑類產品，運用在知名運動品牌服飾上，顏料每年都須送檢驗，確認對人體無害。前幾年全球受疫情影響，民眾宅在家不出門，運動周邊商品銷量不佳，公司連帶受到衝擊，周邊有這麼多經過嚴格檢驗的顏料可以使用，因而開啟副業成立「金羽毛流體畫藝術教室」。

金羽毛藝術總監簡政乾表示，「金羽毛」名字發想起源來自童話故事醜小鴨，醜小鴨因為跟別人長得不一樣經常受到排擠，醜小鴨身上掉落的羽翼便是金羽毛，我們的產品相當獨特，每個流體藝術作品也都是獨一無二，與醜小鴨的精神一樣，期盼閃耀的羽毛可以療癒民眾。

「流體藝術入門非常簡易，3到100歲都可以做！」簡政乾說，流體畫不需要任何基礎，全靠顏料堆疊而成，若再搭配一些工具及技巧，如使用杯子、塑膠袋、吹風機或珠簾等進行創作會更加分。市面上目前最受歡迎的就是流體暴力熊，將喜歡的顏料倒進杯子中做堆疊，再將顏料緩緩覆蓋暴力熊就完成了。

簡政乾回憶，曾有名70幾歲的阿嬤臉上掛著笑容跟他說，自己的流體畫被孫女稱讚很漂亮，非常開心，這讓他相當感動。簡政乾表示，目前採取團體預約制，需5人以上才受理報名，歡迎來電洽詢課程及預約。