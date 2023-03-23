大陸女星張靚穎參加歌唱比賽獲季軍出道，嘹亮嗓音和堅強唱功獲得歌迷認可，曾演唱多首影視作品主題曲，更多次獲得不同主辦單位的「最佳女歌手獎」，近日張靚穎舉辦演唱會，卻因為身體因素不得已取消，對此她特別錄製影片說明向粉絲道歉。

張靚穎工作室今（23日）在微博發布聲明，透露張靚穎因為身體原因決定取消原定於2023年3月26日參加的「婺女洲星雲青燥音樂節」，工作室誠懇道歉「在此，我們向每一位一直等待、期待相見的歌迷表示真誠的感謝，對於此次活動行程取消給大家造成的不便也深感抱歉。」最後還提醒歌迷們注意身體，張靚穎也發布影片，她說話時嗓子有些啞，似乎是因為感冒。

張靚穎的貼文底下，疑似張靚穎的助理留言表示會協助粉絲處理後續問題，因有許多人是從不同城市前往參加活動，可能早早就訂票，助理呼籲粉絲因音樂節產生的花費，例如機票、高鐵票、酒店等可以先聯絡看看能不能取消，如果不能取消請大家整理好票據跟截圖，之後會公布認定標準給予大家補償。

疑似張靚穎助理公布補償方式。（圖／微博）

不少粉絲感動直呼：「這是張靚穎下意識就會做出的安排」、「注意身體，已經申請退票了，下次見」、「她真的太好了」、「人美心善」、「沒關係的，善後做得很好了」、「重點是她還承擔了粉絲退票的一切損失」、「而且提前三天告知，也讓粉絲根據平臺退票，補差價，補酒店這種費用，挺好的了」。