美國南加州洛杉磯以南大白天突然颳起駭人狂風，原來是龍捲風來了！最大風速估達每小時110哩（約177公里）且短暫觸地，這是1983年以來洛杉磯地區遭遇最強勁的龍捲風，建物屋頂、電線桿吹上天，殘磚斷瓦漫天飛舞。許多民眾在社群媒體分享當時景象，還有人邊看叫家人「快躲到桌子底下去」。

Wow!! A possible tornado touched down in #Montebello the power is out for a few blocks and there is a lot of damage #cawx Video from Daniel Wilsey pic.twitter.com/cytRunZnRW — Alex Cheney (@abc7alex) March 22, 2023

龍捲風在加州非常少見，據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration），平均每年出現不到10次，而且絕大多數規模都很小、一下子就消失了，多屬陸龍捲，災情通常不嚴重。因此22日這場龍捲風嚇壞不少民眾。

美國多家媒體引述國家氣象局（National Weather Service）說法報導，當地時間22日上午11時20分左右，洛杉磯以南的工業區與倉儲地帶蒙地貝婁市（Montebello）颳起EF-1級龍捲風，災害分類屬於中等破壞等級。市府說明，至少1人受傷送醫，這名傷患是未成年居民；當地17棟建築物毀損，其中11棟由消防局列為危樓不應使用；市區部分道路一度關閉。

🚨#BREAKING: Damaging Tornado touches down near downtown Los Angeles



📌#Montebello | #California



Watch as a extremely rare damaging tornado touches down in Montebello California about 8 miles from downtown Los Angeles as Debris flies in the air the air reports of multiple… pic.twitter.com/FkP4oBWzPt — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 22, 2023

氣象專家盛菲爾德（Rose Schoenfeld）也說，「這個地區出現如此天候，十分罕見」。

當地民眾以手機錄下狂風大作景象分享到推特，「磚瓦之類的，什麼都飛上天了！！」，只見一團烏雲佔據天空，接著逐漸變窄並朝地面接近。

這場龍捲風把蒙地貝婁市一棟建物的屋頂颳飛，吹斷一處電線桿，吸走某棟建物樓頂的通風系統，松樹拔地而起，許多建物天窗破裂、汽車受損。

另一名目擊者表示，停車場滿是隔壁大樓屋頂殘骸，「這棟樓的屋頂整個掀飛了」，他表示，在俄亥俄州、阿肯色州等地，此番景象很常見，「但在蒙地貝婁市就很稀罕了」。國家氣象局洛杉磯分局仍在評估本次災情，上次該局評估龍捲風災情已是2016年的事了。

美國加州洛杉磯以南蒙地貝婁市22日出現罕見龍捲風，殘磚斷瓦漫天飛舞。（圖／路透社）

當地時間21日晚上，洛杉磯西北部濱海城市卡本特利亞（Carpinteria）也出現一個較微弱（EF-0）的龍捲風，風速約每小時120公里。

加州近幾個月天災頻傳，至少12場「大氣河流」（atmospheric river）風暴引發嚴重洪患與颶風級狂風，樹木倒塌、電力線路損壞。北加舊金山灣區21日有5人死於狂風災害，舊金山市911話務量是平時的4倍，吹倒的樹木超過700棵。