各國邊境解封，陸委會宣布兩岸恢復10個直航點、13個包機航點。根據《ETtoday民調雲》「對於是否開放更多的文化、城市交流，以促進兩岸民間的相互了解」最新民調，高達69.9%的民眾表示支持。另外，對於陸客來台觀光，則有64.0%的民眾表示支持。

根據《ETtoday民調雲》針對「對於是否開放更多的文化、城市交流，以促進兩岸民間的相互了解」所做的最新民調，有30.3％的民眾表示非常支持兩岸開放更多的文化、城市交流，39.6％的民眾表示還算支持；17.0％的民眾表示不太支持，7.7％表示完全不支持；5.3％不知道/沒意見。

另外，交通部設定本年目標是600萬人次旅客來台觀光，其中100萬是陸客，只要評估妥善後就會開放陸客。根據最新民調顯示，有24.6％的民眾表示非常支持開放陸客來台觀光，39.4％表示還算支持；20.4％表示不太支持，9.9％表示完全不支持；5.6％不知道/沒意見。

該民調是由《ETtoday民調雲》於3月14日至3月16日期間進行調查，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象。回收有效樣本數為1,115份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.93%。