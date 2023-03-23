現代有不少人會選擇用投資理財的方式，幫自己賺取被動收入，《旺好運》運勢專欄指出，生肖牛、龍、虎、猴的人投資理財很有眼光，擁有超強「投資腦」，總能發現各種賺錢管道，讓存款不斷翻倍，提早實現財富自由。

▍生肖牛

生肖牛穩重踏實、做事認真，不做沒有把握的事情，因此在投資理財上也是走穩紮穩打的路線，雖然不會一夜暴富，但長久投資累積下來的財富也很驚人，屬於細水長流型的投資獲利者，很適合透過投資房地產一步步賺取財富。

▍生肖龍

生肖龍天資聰穎，有果斷的決策能力，不放過任何賺錢機會，因此也能憑藉獨特眼光獲取投資財，注意不要太固執，若能多聽取值得信賴的理財專家意見，發掘風險低、獲利多的投資方式，就能成為有錢人。

▍生肖虎

生肖虎個性大膽、勇於冒險，也是厲害的投資高手，他們懂得運用錢滾錢的方式讓財富變得更多。在這段時間可多投資基金、股票、債券，並把眼光放遠，就能得到更多回饋。

▍生肖猴

生肖猴天生聰明、反應快，具商業頭腦，平常也有正確的理財觀念，能發掘出另類的投資項目，出手都能收獲滿滿，可嘗試投資基金、外幣，將能賺取更多財富。