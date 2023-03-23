日本「牛郎界帝王」羅蘭(Roland)，憑藉著俊美外貌以及幽默風趣的談吐，曾創下一夜6000多萬日圓、年收破3億(約新台幣6900萬元)的高額收入，日前更曾旋風來台，讓不少粉絲嗨翻。豈料，他近日出席公開活動，竟因「不當發言」惹議，讓合作泡湯。

羅蘭近期受邀出席動漫相關產品店的開幕活動，在受訪時首先表示：「或許有人會問為何是我受邀來此？」並直言：「我一直對動漫很熟悉，並將其當成是教科書、朋友、情感寄託，甚至是妻子。」此外，還在採訪中透露自己最近常看的動漫是《蘿球社！》，更以此學習如何和其他同事們相處。

然而，羅蘭的此番充滿「宅屬性」的發言，卻在網路上引發日網友的熱烈討論，而羅蘭於受訪隔日也推特更新一則貼文，配文寫下：「說出喜歡《蘿球社！》，失去了3個客戶和約2000個粉絲。」不過，他也大方表示：「不要緊，我唯一一次低頭是在上班前穿鞋的時候。」

貼文一出，意外引發新的粉絲群的熱烈支持，許多因他「宅屬性」而入坑的網友們紛紛在底下留言聲援，表示：「於是有3個顧客和2000位粉絲失去了羅蘭，太可惜了」、「否定別人愛好的才不是真粉絲」、「真的太喜歡你了！熱愛自己的東西不需要別人的贊同。」