金鐘視帝姚淳耀在愛奇藝原創奇幻劇《不良執念清除師》飾演喪屍，得做一連串動作訓練，還要躺在荒涼的溪邊，遭虧「躺著賺其實很難對不對？」姚淳耀角色需要化皮開肉綻、血肉模糊的特殊妝，需花六到七小時的時間才能完成，他感嘆：「連我自己都覺得看起來太痛了吧？就好像真的身體被挖掉一塊一樣。」

而同時也有刺青和大體特殊妝的范少勳上戲前也躺了六小時化妝，兩人這次一起挑戰怪物和大體的演出，皆透露自己是被劇本獨特的世界觀吸引，又同時有黑色幽默，在好笑好玩的同時能講到人最深刻的感情，非常期待正式播出。

范少勳的無名屍角色生前孤單。（愛奇藝國際站提供）

范少勳詮釋無名屍，是大體老師，在劇中孤獨離世，甚至沒有人記得他的名字。角色生前有社交障礙，在職場上不受歡迎，因此在背上刺了一個仕女圖，陪伴自己，相當淒涼。范少勳頗有同感：「其實我可以體會他不知道怎麼融入大家的感覺，或是怎麼主動跟別人互動，但我可能因為工作的關係，經歷不一樣的角色，成為一名演員而這些感官慢慢被打開。」

鄭元暢飾演一個失去孩子之後執念很深的爸爸余鎮元。（愛奇藝國際站提供）

鄭元暢曾在《華燈初上》中飾演曾敬驊長大的角色，2人沒有對到戲，終於在《不良執念清除師》中有大量對手戲。鄭元暢在《華燈》是一位沒有太多父愛的爸爸，但在《不良執念清除師》中卻飾演一位滿滿父愛，失去孩子後，執念很深變成怪物。

鄭元暢這次演出與以往最不同的是感情重心對象是「孩子」，第一次和小演員有深度互動，他首先要突破孩子心房，再用極大的耐心引導，對他是一大挑戰，「當走到很深很深的感情，很凝重的戲時，必須要很專注，這是蠻大的挑戰。」

花絮中也可看見鄭元場與童星演員逗趣互動，他開玩笑請童星拿出「影帝」級演技，力拚一次OK。但第一次跟小朋友對沉重感情戲，他認為自己需要累積多一點經驗，還開玩笑說：「該不會演完這部戲之後大家都找我演爸爸吧？」

愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》將於4月15日正式上線。