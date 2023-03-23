央行升息半碼，青年安心成家利率一段式利率將從現在的1.9％，提高到2.025％，預計有19萬戶的青年安心成家貸款戶受到影響。

青年安心成家是以中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元為基準，目前是1.47％，央行升息，基準利率可望調整為1.595％。

而青年安心成家優惠利率半碼，自去年3月開始實施，財政部去年宣布，半碼優惠措施實施到到2024年底。

以一段式機動利率來說，青年安心成家貸款是基準利率固定加碼0.555％，所以原本要升到2.15％，扣除半碼優惠之後，則為2.025％，而目前青年安心成家貸款市場上利率最為便宜的房屋貸款。

根據財政部統計，目前青年安心成家還在繳款的戶數大約還有19萬多戶。公股銀行表示，目前青年安心成家可以說是市場最便宜，現在也突破2％，可以說是突破房貸族的心理關卡，市面上難找到低於2％的房貸。

而銀行的地板價也將從原本的1.935％提高到2.06％，部分公股銀行預計下個月中開始調整。