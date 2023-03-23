名嘴吳子嘉22日在網路媒體的影片中，表示掌握消息，指前、後任的警政署長，陳家欽與黃明昭，都去過88會館，黃明昭上午由警政署發布新聞稿，強調從沒去過，如曾涉足，將辭去署長一職，同時也要告吳子嘉。而前署長陳家欽也透過律師發聲明，表示嚴正駁斥吳子嘉之不實指控，並已依法提出妨害名譽告訴。

陳家欽聲明指出，針對美麗島電子報董事長吳子嘉先生於112年3月22日於風傳媒「下班瀚你聊」網路節目，誣指本人陳家欽曾涉足「八八會館」一事，由於該事毫無根據，本人陳家欽除嚴正駁斥強調未曾去過八八會館外，並對吳子嘉先生涉及刑法妨害名譽之犯行，已委由重和國際法律事務所宋重和律師依法向地檢署提出刑事告訴，以捍衛個人清譽。

黃明昭則是上午就嚴正駁斥表示，絕未曾去過八八會館，如曾涉足將辭去警政署長一職，對於毫無證據的不實指控將依法提出告訴，以捍衛個人清譽及整體警察形象。

黃明昭表示，警政署對於涉入八八會館招待所接受不當飲宴之官警，均秉持勿枉勿縱之精神，經調查事證明確者均已懲處或調職，疑涉不法部分，並報請檢察機關深入查處，署長如曾涉足，豈敢嚴正查辦。

黃明昭強調，吳子嘉的不實指控，嚴重損及個人名譽及形象，對其毫無證據、誇大不實、嘩眾取寵且不負責任的言論，表示強烈譴責，並呼籲儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。黃明昭表示，時事評論者要秉持證據及良心發言，吳子嘉以破壞他人名譽作為提升節目流量的手段，應負起社會責任及法律責任。