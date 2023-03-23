大陸解放軍南部戰區發言人田軍里表示，解放軍監視並驅逐了一艘非法進入中國大陸海西沙群島周邊水域的美國驅逐艦。對此美國予以否認，稱「假的」。近期以來美國一直在積極加強亞太地區的盟友關係，以抗衡中國大陸在南中國海和台灣海峽的主張，而北京則試圖推進其領土主張。

據《美國廣播公司》（ABC News）23日報導，北京在一份聲明中表示，美國伯克級飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius, DDG 69）於星期四（23）未經許可進入中國大陸領海，但美國迅速否認了這一說法，稱其為「假的」。

美國海軍第7艦隊發表聲明表示：「米利厄斯號正在南中國海進行例行任務，未受驅逐。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和運作。」

近幾個月以來，美中關係在這南海地區持續升溫。早天稍早，南部戰區發言人田軍里田軍里聲稱，美國驅逐艦入侵中國領海後，北京正在維護「國家主權」，破壞了繁忙的水路上的和平與穩定。聲明中表示：「根據法律，我們組織海空力量跟踪和監視（該艦），警告其離開。」

菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊在南中國海都有重疊的海洋主權聲索。北京當局近年來在南中國海主張領土主權，還建造了一些擁有軍事設施和跑道的人工島嶼。該地區的國家還指責中國船隻騷擾其漁船。