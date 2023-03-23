徐巧芯已向監察院檢舉，蘇巧慧申報財產不實。（台北市議員徐巧芯提供／劉彥宜台北傳真）

「三位一體」有貓膩？徐巧芯向監察院檢舉蘇巧慧 霸氣開嗆：我不是民進黨沒把你當公主

國民黨台北市議員徐巧芯爆料，民進黨立委蘇巧慧2016年當選立委後，進行財產申報卻漏報。蘇巧慧回覆，更正財產申報很正常。徐巧芯23日砲轟，蘇巧慧道歉就好，竟還囂張「硬拗」，違法怎麼會很正常？並已向監察院檢舉。

徐巧芯爆料，蘇巧慧2016年當選立委後，首次的財產申報記錄中事業投資為「本欄空白」，然今年3月21日剛出版的第201期廉政專刊卻顯示，2011年6月14日申報一筆100萬元的事業投資，名稱為「韶光電影有限公司」。

徐巧芯質疑，蘇巧慧2016年就職立委時，為何沒有登記該筆資料？一忘就是6年10個月？到底是忘記還是突然想起來？她更發現，韶光電影登記的地址，與蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌的超越基金會，及蘇巧慧妹妹蘇巧純所屬的二三設計公司都在同一個地方，「實際上就是三位一體」。

蘇巧慧則回應，韶光電影為當導演的丈夫，在她當立委之前就成立的公司，但負責人早已不是她丈夫，因此申報財產時沒有注意到。更正財產申報很正常，也有國民黨成員經歷過。

徐巧芯痛批，蘇巧慧已經承認財產申報不實，向社會表達「不好意思」就好，但蘇竟然如此囂張「硬拗」，此舉已經違法，違法的事怎麼會很正常？還是蘇巧慧已經習慣要大家把他當公主？但她不是民進黨籍，並不會也沒有必要將蘇巧慧當成公主對待。