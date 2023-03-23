宏佳騰董事會23日也通過擬發放每股現金股息1.5元，以23日收盤價39.3元計算，殖利率約3.82％。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，去年公司在外銷沙灘車（ATV）的部分持續有不錯的營運動能，但由於全球通膨的因素，不論是行銷費用或是製造費用都節節上升，因此雖然在產品價格上有適度的做一些調整，但是整體毛利率還是有略微下降的情況。

鍾杰霖表示，這部分的影響公司仍舊持續透過與供應商協調、提升產品競爭力、適度調整價格這幾個面向來做因應。

宏佳騰表示，面對全球通膨以及消費減弱需求趨緩等趨勢，公司不論在研發、生產甚至行銷上都已做好全盤的規劃因應，雖然今年市場面臨到許多不確定因素，但公司仍謹慎、積極開發符合消費者需求的高CP值產品，以期營運更加穩定發展。

在內銷市場方面，宏佳騰日前推出小改款的Dory 125碟煞版以及全新Gather 125三輪商務車款兩款全新125產品，搶攻白牌重機市場。宏佳騰表示，小改款的Dory 125碟煞版搭載七期環保認證的全新124.9 c.c.環保高效能引擎，不僅提供穩定的動力輸出，整體耐用度也更佳，搭配6公升超大容量油箱，可提供313km的超高綜合續航力。

至於Gather 125三輪商務車款部分，宏佳騰說，載貨的平穩度、靈活度、可載量、安全性是業者最關心的重點，繼2021年10月底發表全台首款電動三輪商務車款Ai-2之後，受到許多企業的青睞，包括台灣松下、DHL國際快遞等國際大廠皆採用；因此，趁著解封後百業陸續復甦之際，公司也推出全新Gather 125三輪商務車搶市。