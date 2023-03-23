亞紀畫廊攜手東京 Gallery COMMON，將在台北和東京共同以「IMAGRATION」為主題，分別帶來各自畫廊的藝術家及詮釋。24日起亞紀畫廊率先赴東京展覽，Gallery COMMON 則是將於4月6日起來台呈現。

《IMAGRATION》主題由策展人藍仲軒策劃以「image（圖像）」與「immigration（移民）」的結合體意圖討論當代圖像的使用、流通及其所暗藏的問題，同時呼應 Gallery COMMON長期關注的「裏原宿文化」即90年代末發跡於原宿，由街頭次文化發展成日本最具代表性的潮流風格。

在東京開展的《IMAGRATION》亞紀畫廊篇，將展現藝術家張碩尹、安通庫恩斯特、菲利克斯崔德威爾、曾建穎、吳美琪作品。其中美國藝術家安通庫恩斯特融合了西方與東方的圖像，其繪畫與雕塑展現出超越國界，如童話般的靜物與人像；曾建穎作品則有濃厚的東方筆觸和材料質地，但畫中人物卻有著現代衣著與流行髮型，兼具西方聖像及東方神性的特徵；英國藝術家菲利克斯崔德威爾經常在繪畫中描繪童趣，展覽中的兩件全新創作意圖探討青少年的自我形塑，一部分來自外部的社會符號，另一部分來自童年的純真幻想。

台灣藝術家吳美琪以直覺的拼貼與再現突破攝影的框架，以電腦繪圖作為催化劑，破壞又內化，從而追尋自由；正在台北市立美術館個展的台灣藝術家張碩尹以奈米碳管黑墨所繪製的新作邀請觀眾進入「多元宇宙」，蟲洞在形狀與顏色各異的星團之間相通，不同的思想成為一體；另一幅少女漫畫肖像則是一種源自日本、現盛行於世界的文化符號。這或許是圖像、文化與意識形態的理想共存樣貌。

4月將於台北開展的《IMAGRATION》Gallery COMMON 篇，將展出5位日本藝術家：IKEUCHI、西祐佳里、多田圭佑、Shohei Takasaki，及山本和真。每位藝術家皆是由藝術史和當代社會中廣泛汲取創作靈感，通過各異視角與不斷變化的後現代日本視覺圖景奮力搏鬥。這些藝術家在歷經近幾世代以來高速的社會變遷後，面對的是引導他們進入當代日本社會心理面貌的道路，探討挫敗、憤世、希望與渴求。