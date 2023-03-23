流汗可調節體溫並排出人體毒素，但某些疾病會讓異常流汗，腎臟科醫師表示，一名男子冬天吃冰竟吃到滿頭大汗，原因是糖尿病引發神經病變，唾液腺與額頭的汗腺在細胞重生過程中連結錯誤，使進食後應分泌口水的唾液腺錯連至汗腺。醫師提醒，莫名流汗是身體警訊，常見於糖尿病或其他周邊神經病變。

腎臟科醫師江守山在《健康2.0》節目中表示，腎臟科門診中常遇到會不明流汗的患者，例如一名男性患者明明在天冷時吃冰卻會滿頭大汗，因為患者有糖尿病，導致糖尿病神經病變，亦即糖尿病引發周邊神經病變。

他說明，糖尿病會使得唾液腺與頭部神經受損，細胞受損後要重生，但重生過程中連結錯誤，也就是，進食時應分泌口水的唾液腺，錯連到額頭的汗腺神經，使得患者原本應分泌唾液卻未流口水，反而讓額頭的汗腺過於活躍而流汗。

江守山表示，若有類似上述的異常流汗，可能是神經病變症狀，發生原因最常見的是糖尿病，所以此時應儘速就醫檢查血糖數值。

醫師表示，糖尿病會損害腎臟功能，腎臟嚴重受損就須終身洗腎，目前近半的洗腎者來自糖尿病患者，因此糖尿病患者務必良好控制自身血糖數值。