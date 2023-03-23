19年一次的農曆閏二月已經開始，命理網站《運勢女王》分享，生肖屬兔、羊、猴和牛的人，雖然前段時間承受了不小的壓力，但在閏二月之後，不管各方面都會開始變得順利、順心，有許多好的機會開始找上門，財運也逐漸上升。

▎生肖兔

屬兔的人個性忠厚老實，對於周遭情況變化很敏感，因此能把握良機、眼光十分精準，不會做出讓自己後悔的決定。不過屬兔人在前陣子壓力比較大，只是這種狀況到了農曆閏二月就會改善，不但眼光變得比以前更好，事業發展也會更加順利，出現許多新的機會。

▎生肖羊

屬羊的人個性溫和且從容，做每件事都非常細心，不容易犯錯，讓自己在人生的多種選擇中，挑出最合適自己的那個。農曆閏二月後，屬羊人會有更大的進步空間，不但能把握好的機遇，也能坦然面對困難，生活更方面都會獲得進展與進步。

▎生肖猴

屬猴的人聰明有自信，雖然身邊朋友很多，但他們明白誰和自己最合得來，不管在友情、事業上都能合作無間。農曆閏二月之後，屬猴人的上進心會主導一切，事業表現與發展亮眼，遇到困難都能迎刃而解，還有機會達到新成就，是千載難逢的好時機。

▎生肖牛

屬牛的人個性單純體貼，很會為別人著想，但在做事情時總保持一絲不苟的態度。前陣子雖然承受了比平時更大的壓力，但在農曆閏二月之後，屬牛人在面對挑戰時也能保持良好的狀態，人生有新的發展空間，實力獲得極大的進步，事業格局也變得更好。