外傳大陸要用1、200億人民幣「買外交」，陸委會副主委詹志宏23日呼籲北京當局不必過度反應，並質疑大陸財政狀況嚴峻，能否買一個國家的外交，直言「無法評論」。（朱紹聖攝）

我邦交國宏都拉斯外長今率團赴陸洽談建交事宜，與此同時，蔡英文總統下周將出訪中美洲友邦國家及過境美國。針對外傳大陸要用1、200億人民幣「買外交」，陸委會副主委詹志宏23日呼籲北京當局不必過度反應，並質疑大陸財政狀況嚴峻，能否買一個國家的外交，他直言「無法評論」。

詹志宏在陸委會例行記者會上表示，我們一再重申，中華民國是主權國家，跟任何友好國家的互動往來是我們正當的權利，與世界其他國家相同。台灣不是中華人民共和國的一部分，中共對我外交作為沒有置喙的權利。我們一再呼籲北京當局，蔡總統的出訪是我們歷任總統的慣例，不必過度反應，應該平常心看待，如此兩岸關係才能維持穩定。

詹志宏說，我們也看到一些報導說，宏國有一些官員到北京訪問。我們比較好奇的是，中國大陸的財政狀況非常嚴峻，從中央到地方的財政負擔都相當沉重；我們也看到報導說，大陸退休老人的醫療保險金都被大幅度刪減，引起民眾非常大的反感。在這樣嚴峻的情況下，外傳大陸要用1、200億元人民幣買一個國家的外交，「我真的是沒有辦法評論」。