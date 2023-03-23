桃園市公告第39波酒駕累犯公告名單。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市公告第39波酒駕累犯公告名單。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市公告第39波酒駕累犯公告名單。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

為遏止酒駕行為，自去年酒駕新法上路，截至3月16日止已公告379人，桃園市政府交通事件裁決處23日公告第39波酒駕累犯者姓名、照片，15人清一色都是男性，其中5位於中壢區違規酒駕被攔查；2位是在八德區、大園區有違規酒駕情形，龜山區、龍潭區、蘆竹區、復興區、大溪區、平鎮區則分別有1位有酒駕違規情形。

桃園市政府交通事件裁決處本次公告名單，其中6位為第3次以上酒駕累犯，涉及公共危險罪有12名。裁決處表示，去年3月31日酒駕新法施行後，108年7月1日起10年內第2次累犯，除了有罰鍰、吊銷駕照、道路交通安全講習等處分外，經裁決確定後，依法陸續於酒駕及拒測累犯公告專區揭露違規駕駛人全名、照片及違規事實等資訊，所駕駛車輛也會連帶受到吊扣車牌2年處分。

桃園市政府交通事件裁決處處長張丞邦呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒。酒駕除違規人有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛車輛也會受到吊扣車牌2年處分，吊扣牌照期間不得使用該車輛。提醒駕駛人飲酒後切勿開車，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，保護自己也保護他人。

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