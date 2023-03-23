桃園市平鎮區近日有狒狒出沒，許多人都擔心住宅被闖入，台北市立動物園23日表示，雄性狒狒體型較大，犬齒長又銳利，提醒民眾遇到狒狒，記得不要直視牠，並保持10公尺以上距離，如果狒狒愈來愈接近，可以用背包阻擋或往外拋一些東西，分散牠的注意力。

經屏科大野生動物保育研究所副教授蘇秀慧依照片初步判定，該隻脫逃的狒狒為「豚尾狒狒」，具體物種判定要等抓到後再由專家鑑定。非洲動物區鄭惟仁區長說明，園內飼養的是東非狒狒，總數10隻，其中6隻出來放展，已確認全數個體都在，並非從台北市立動物園逃脫出來。

他指出，雄性狒狒體重約30公斤、雌性狒狒約15公斤，是以吃植物為主的雜食性動物，平時不太會主動攻擊人類，大多用四肢在平地活動，如果狒狒遇到危險或食物會往樹上爬，圍捕時連樹上都要搜尋。

鄭惟仁表示，雄性狒狒犬齒長又銳利，建議民眾與牠保持10公尺以上距離，也要避免四目相交，否則狒狒容易認為人類帶有攻擊意圖。如果狒狒距離民眾越來越近，可以用身上的背包阻擋，或者往外拋出小東西，分散狒狒注意力。

台北市動物園表示，該狒狒可能因未找到合適棲息地、尋找食物源或受到驚擾而仍在逃竄，呼籲民眾目擊狒狒勿驚慌、勿打擾動物，而是儘速回報桃園市政府，由專業人員處理後續事宜。