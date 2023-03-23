今年2月沒有春節連假，但經濟部統計處今發布的2月工業生產指數，卻仍年減8.68％，不但是連續第6個月負成長，且如果不是開工日數較去年同月多，減幅一定更慘，經濟部統計處坦言全球終端需求疲軟，「對我製造業是挑戰」。不過，慘澹中也有微光閃現，即將發布的2月存貨率（庫存率）將跌破100，雖仍然是高點，但經濟部說可看出「廠商庫存調整有進展」。

工業生產的主項目製造業，2月六大行業指數呈「四黑兩紅」，科技產業「電子零組件業」年減幅近2成，其下的積體電路業為連續兩個月負成長，減幅13.7％，液晶面板及組件業大減5成，但「電腦、電子產品及光學製品業」年成長11.7％。

傳統產業以「化學原材料業」負成長14％最多，其餘像是「基本金屬業」、「機械設備業」都減個位數，「汽車零件業」唯一翻紅26％。

經濟部統計處副處長黃偉傑說，中國大陸雖解封，尚未回復到先前水準，加上升息壓力還在，雖2月沒有春節，開工天數較1月份來的高，仍沒有因此出現年增狀況，「可見全球終端需求疲軟還是持續，對我製造業是挑戰！」

製造業的生產力道不見起色，主要是需求不振，產業端仍在對庫存做調整，統計處還預估3月份製造業指數要續衰退超過2成，也就是「連7黑」在望。

黃偉傑分析，我國的IC強項積體電路生產雖連2黑，卻並非不好消息，這代表但導體廠商正在「去化庫存」。再以近期面板大廠的法說會，表達庫存調整看到健康訊號來說，代表庫存問題有在解決。

另外，他也說，即將公布的2月製造業存貨率，可確定將比1月份101％來的低，掉到100以內，雖跟去年全年80％左右比還是高，「但已可看出，廠商在做庫存化調整有進展」。

庫存去化自然對生產回升有幫助，但黃偉傑強調，最終還是取決終端需求有沒有上來，這攸關我國工業生產何時可以轉正。