美國拜登政府公佈接受半導體補貼企業新規定，領取補貼的企業如台積電、三星、英特爾等將禁止與陸企進行超過10萬美元以上的交易，已在大陸營運的生產線擴充產能幅度不得超過5%。新規讓這些在大陸投資或與陸企有業務往來的半導體企業不只有技術門檻，連獲准輸出的技術與投資也有金額與規模上限。

據《日經中文網》報導，美國政府創設的半導體企業補貼390億美元，已列入2022年8月通過的《晶片與科學法》等相關法律。預計將適用於2022年8月開始建設、年底以後投入使用的項目，目前已開始受理補貼申請。

報導說，在21日公布的新規定中，接受補貼的企業與有安全保障威脅國家的交易不能超過10萬美元，也禁止在對方國家增加5%以上的工廠産能。而被美國商務部列為有安全威脅的國家包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓。

商務部的規定還明確了補貼領取企業10年內禁止對中國進行相關投資的原則，並公佈了具體的標準。美國商務部長雷蒙多中強調：「將擴大美國與同盟國在國家安全保障上的優勢，保證今後幾十年領先於敵對國」。

商務部新規定指出，與中國等國家的企業進行半導體合作研究規模在2人以上，技術提供涉及專利、企業機密與經驗，全部受新規限制，違規者必須全額退還補貼。

報導指出，為了獲得補貼，已有很多國際企業開始在美國投資，例如在亞利桑那生産4奈米先進製程晶片的台積電，金額高達400億美元，是美國接收到的歷史上最大規模的海外投資。此外，英特爾及三星電子也將在美國擴大生産。這些企業都在中國運營半導體工廠，他們從美國政府獲得補貼，以後在中國擴大投資將變得極為困難。

商務部長雷蒙多表示，美方正與包括日本等在內的合作夥伴及同盟國進行緊密合作，呼籲日本企業也利用補貼擴大在美國的投資。