俄烏戰爭持續至今，雙方已在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）鏖戰超過7個月。不過根據英美最新情報顯示，俄軍攻勢有減緩跡象，而且俄羅斯還解封了二戰時期生產的老舊坦克，顯示軍隊已出現裝備庫存短缺問題。

綜合英媒路透社和《衛報》報導，中國大陸領導人習近平昨（22）日結束莫斯科訪問行程後，俄軍即朝烏克蘭發動好幾波空襲，在東南部札波羅熱巿（Zaporizhzhia）造成至少1人死亡，基輔南邊約80公里的勒日希夫市（Rzhyshchiv）則有至少8人死亡。

不過，有愈來愈多跡象顯示，俄軍在巴赫姆特失去了進攻態勢。據《衛報》引述美國軍事智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War, ISW），「俄軍正加快進攻阿夫迪夫卡（Avdiivka，烏東頓內茨克州市鎮），試圖加以包圍。這麼做可能會犧牲掉他們在巴赫姆特和布格列達爾（Vuhledar）的攻勢。」

此外，俄軍的軍事裝備還能撐多久，也是各界關心的焦點。據東歐媒體《NEXTA》、研究俄國軍事的智庫「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）指出，俄軍從倉庫中解封了1940至50年代生產的「蘇聯T-54/55主戰坦克」，透過火車送往俄羅斯西邊、烏克蘭的方向，畫面也被網友錄下。

Russia running out of obsolete T-62M, so what do they do? They send in the even more obsolete T-55. #Ukraine pic.twitter.com/SrEG2wCQcJ — (((Tendar))) (@Tendar) March 22, 2023

#Russia withdraws Soviet T-54 tanks from storage, Conflict Intelligence Team analysts say



Tanks created under Stalin are being removed from storage and transported in trains from the Far East. This is the first time that these tanks have been withdrawn from storage since the… pic.twitter.com/TR7fFaxzrm — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2023

雖然未有消息證實這批解封庫存最終的目的地，但「阿公級」的T-54/55戰車缺乏厚實裝甲，配備的主砲較小，難以和西方國家的現代坦克匹敵，未來若真的派上戰場，恐怕很難有勝算。