俄烏戰爭持續至今，雙方已在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）鏖戰超過7個月。不過根據英美最新情報顯示，俄軍攻勢有減緩跡象，而且俄羅斯還解封了二戰時期生產的老舊坦克，顯示軍隊已出現裝備庫存短缺問題。
綜合英媒路透社和《衛報》報導，中國大陸領導人習近平昨（22）日結束莫斯科訪問行程後，俄軍即朝烏克蘭發動好幾波空襲，在東南部札波羅熱巿（Zaporizhzhia）造成至少1人死亡，基輔南邊約80公里的勒日希夫市（Rzhyshchiv）則有至少8人死亡。
不過，有愈來愈多跡象顯示，俄軍在巴赫姆特失去了進攻態勢。據《衛報》引述美國軍事智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War, ISW），「俄軍正加快進攻阿夫迪夫卡（Avdiivka，烏東頓內茨克州市鎮），試圖加以包圍。這麼做可能會犧牲掉他們在巴赫姆特和布格列達爾（Vuhledar）的攻勢。」
此外，俄軍的軍事裝備還能撐多久，也是各界關心的焦點。據東歐媒體《NEXTA》、研究俄國軍事的智庫「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）指出，俄軍從倉庫中解封了1940至50年代生產的「蘇聯T-54/55主戰坦克」，透過火車送往俄羅斯西邊、烏克蘭的方向，畫面也被網友錄下。
雖然未有消息證實這批解封庫存最終的目的地，但「阿公級」的T-54/55戰車缺乏厚實裝甲，配備的主砲較小，難以和西方國家的現代坦克匹敵，未來若真的派上戰場，恐怕很難有勝算。
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