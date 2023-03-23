在植物肉的風潮後，在素食海鮮領域翻開了新頁，松珍生技長期致力於植物性替代肉技術，研發出無數暢銷海內外的蔬食產品，2022年透過「素鮪魚」產品摘下《食力foodNEXT》「2022食創獎」食品飲料創新獎一星的殊榮。

過往推動植物性替代肉的最大阻力，並不是價格、通路和方便性，而是「好不好吃」。作為餐飲食品研發大廠，松珍生技每一項產品上架前，規定所有員工都要進行試吃和評比，該產品的滿意比例必須高於90％，才有機會上市，同時透過銷售、經銷商、通路商以及客人的回饋，不斷針對產品反覆測試和口味調整。

松珍生技長期與國際合作，已是口味研發的國際專家，日前松珍生技旗下已擁有超過350種產品，是台灣素食加工品項最豐富的品牌，在素食產品上的專業與口碑。其技推出的素鮪魚口感真實、清爽可口，擁有擬真的肉質、細緻的嚼勁及纖維質地，完美模擬鮪魚獨有的氣味和肉質，製作出素食消費者難以體驗的海洋鮮味，原本看似難以取代的鹹甜甘鮮風味，松珍生技百分百複製成功「素」鮪魚的痕跡。

在松珍生技的獨家技術之下，「素鮪魚」不僅讓消費者耳目一新，更一舉躍升為國外的暢銷商品，締造高達9000萬的銷售實績，熱賣歐美、紐澳、中美洲與東南亞等國，更因產品本身極高的可塑性和接受度，素鮪魚成功跨越國家與文化的界線，被廣泛運用在多元料理當中。

松珍生技表示，素鮪魚產品的使用方式不僅豐富多樣，食譜和做法也非常好上手，無論是鮪魚三明治、玉米馬鈴薯鮪魚沙拉、鮪魚海苔飯捲、鮪魚烘蛋、鮪魚PIZZA等，都能在素鮪魚的加持下，瞬間變幻在我們的餐桌上。

松珍生技表示，素鮪魚沒有添加防腐劑、使用非基因改造大豆蛋白、零膽固醇、低脂肪，而且使用便利，只要解凍即可立即食用，色香味俱全，絕對是餐桌上既方便又安心的美味選擇。前有龐大的口味資料庫，後有對味蕾與感官的堅持，「製作出給家人們的美味蔬食」是松珍生技初衷和承諾。