陸委會副主委詹志宏23日主持例行記者會。（陳冠宇攝）

大陸國台辦主任宋濤22日赴江蘇昆山與當地台商台青座談時，提及「統一後」議題。陸委會對此表示，陸方與其以此類話語做宣傳，不如務實地商量兩岸關係定位、如何和睦相處、怎樣共同推展兩岸之間的關係發展。

宋濤與台企、台青座談時談及「統一以後台灣同胞希望有什麼樣的生活的方式？」時表示，只要在一中原則和九二共識的基礎上，都可以商量。這是宋濤上任後，首度提及「統一後」的議題。

陸委會副主委詹志宏23日主持例行記者會，被媒體問及宋濤的發言時，詹志宏回應指出，所謂「統一後」的話語不是第一次出現，過去很多官方、學者都有提到，他反問，「明明我現在擁有這些權利、享受有這樣的待遇，為什麼要等到統一後你再給我？」

詹志宏指出，大陸與其拿這種話語做宣傳，不如務實地來商量兩岸關係彼此如何定位、如何和睦相處、將來怎樣共同推展兩岸之間的關係發展。他強調，空談不如務實地坐下來溝通協商，「（大陸）自己把溝通協商的門檻墊得高高的，我想這不是正常的態度」。

此外，宋濤與台商座談時再次強調反對台獨。詹志宏對此表示，這些話語對台灣民眾來講、對政府來講，我們沒有辦法接受；他表示，民調顯示多數的台灣人民是不能接受中共的講法跟主張，政府希望能夠在兩岸對等、和平的方式下，來進行不要預設前提的溝通對話，這個也是絕大多數台灣民眾所支持的。