有些人雖然工作能力強，但卻不懂得察言觀色，同樣也會被討厭。《搜狐網》近日分享在職場上，不會看人臉色的前5名星座，例如巨蟹座太沒安全感，有時常把焦點放在自己身上，反而忽略他人的感受，而射手座則是喜歡做自己，不願意迎合別人。

第5名、巨蟹座

巨蟹座雖然心思細膩，但卻也很容易受傷，總是喜歡從別人身上找尋安全感，有時只顧著自己的需求，而忽略他人的需要，尤其巨蟹座一忙起來，或是陷入緊張情緒時，他們幾乎不太會看人臉色，只把重點放在自己身上，一不小心就可能惹到其他人。

第4名、金牛座

金牛座個性固執，大多情商較低，有時太執著在某一件事，就容易引起他人反感，尤其在工作上，他們只堅持自己的作法，讓同事相當苦惱，有時說話也太直接，容易得罪別人，就算是出於好意，但依舊讓人誤會，覺得被金牛座針對。

第3名、射手座

射手座其實並非不懂得察言觀色，只是他們不喜歡迎合別人，所以一不小心就踩到他人的地雷，另外射手座很健忘，就算得罪別人，他們也不會放在心上，雖然與對方的相處氣氛尷尬，但他們完全不在乎，繼續做自己的事情。

第2名、獅子座

獅子座個性霸道，非常做自己，甚至不容易受人影響，他們不會因為別人的一句話或表情，而改變自己的做事風格或態度，雖然他們很有實力，在工作上也幾乎不犯錯，但強勢性格反而讓人覺得他們很自私，甚至是不合群。

第1名、牡羊座

牡羊座個性開朗又活潑，無論在工作還是社交場合，總是能給大家帶來快樂，但身為火象星座的他們，只要遇到不愉快的事情，就會直截表達出來，有時甚至變得很暴躁，但他們的脾氣來得快、去得也快，不過火爆個性時常讓同事翻白眼。